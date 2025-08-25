МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Турции при попытке переплыть Босфор пропал без вести россиянин

30-летний тренер Свечников был в числе 3000 пловцов, принимавших участие в заплыве.
Глеб Владовский 2025-08-25 01:25:51
© Фото: Onur Dogman Keystone Press Agency Globallookpress

В Турции пропал без вести турист из России, пытавшийся переплыть пролив Босфор. Об этом сообщил журналист Дмитрий Егоров.

«30-летний тренер из России Николай Свечников пропал без вести во время заплыва "Босфор 2025". Николай стартовал в числе первых, однако через 500-600 метров после старта его потерял из вида коллега, также участвующий в заплыве», - написал он в своем телеграм-канале.

Уточняется, что россиянин принимал участие в 6,5 км заплыве вместе с 3000 другими пловцами. Кроме того, по словам журналиста, организаторы мероприятия не проявляют должной инициативы в поисках пропавшего без вести Свечникова.

Егоров подчеркнул, что пропавший без вести гражданин РФ является опытным пловцом, который выполнял нормативы мастера спорта на открытой воде.

#Турция #Босфор #пропал без вести #Пловец
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 