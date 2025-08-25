В Турции при попытке переплыть Босфор пропал без вести россиянин

В Турции пропал без вести турист из России, пытавшийся переплыть пролив Босфор. Об этом сообщил журналист Дмитрий Егоров.

«30-летний тренер из России Николай Свечников пропал без вести во время заплыва "Босфор 2025". Николай стартовал в числе первых, однако через 500-600 метров после старта его потерял из вида коллега, также участвующий в заплыве», - написал он в своем телеграм-канале.

Уточняется, что россиянин принимал участие в 6,5 км заплыве вместе с 3000 другими пловцами. Кроме того, по словам журналиста, организаторы мероприятия не проявляют должной инициативы в поисках пропавшего без вести Свечникова.

Егоров подчеркнул, что пропавший без вести гражданин РФ является опытным пловцом, который выполнял нормативы мастера спорта на открытой воде.