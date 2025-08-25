Чемпион по плаванию предположил, что пропавшего Свечникова подвело здоровье

Заплыв, как и сам маршрут, в котором участвовал россиянин Николай Свечников, нельзя назвать трудным, также там нет каких-то водоворотов или прочих помех. Но напротив - есть течение, которое буквально несет спортсмена по дистанции.

Однако Свечникова могло подвести здоровье. Своим мнением о том, что же могло на самом деле произойти с участником соревнований из России, со «Звездой» поделился многократный чемпион мира по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко. По его словам, заплыв этот легкий, который сам он проходил не менее двух раз, а его ученики и друзья проплывали его сотни раз.

«Единственное там, что могло произойти, не связанное со здоровьем, - течение пронесет мимо финиша. Затащить под воду невозможно. Не существует там таких-то водоворотов. В этом году течения не было, вода теплая, комфортная для плавания. Кто говорит, что холодная, то для кого-то и в 24-25 градусов купаться холодно, а для спортсмена это уже очень горячая вода. Поэтому вода нормальная, течение медленное в этом году», - пояснил ситуацию чемпион по плаванию Безрученко.

Говоря о Николае Свечникове, он предположил, что тот был хорошо подготовлен, поскольку являлся кандидатом в мастера спорта и тренировал людей. Во время соревнований могло произойти всякое - например, оторваться тромб. Но окончательное заключение даст врач.

Напомним, инцидент произошел накануне, 24 августа, в Стамбуле, где прошли соревнования по плаванию в проливе Босфор. Россиянин исчез из поля зрения, когда проплыл 500-600 метров от старта, начав маршрут в числе первых.