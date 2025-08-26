Легитимность Зеленского и цели России: о чем говорил Лавров в интервью NBC

В интервью американскому телеканалу NBC глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин не обсуждал возможную встречу с Владимиром Зеленским во время переговоров с Трампом в Анкоридже. Этот вопрос, по словам Лаврова, подняли позднее. Он подчеркнул, что Москва не считает Зеленского легитимным, но признает его «де-факто главой режима» и готова с ним встретиться в этом качестве. Кроме того, глава МИД раскрыл секрет своего свитера, в котором приехал на Аляску.

Старейшая телепередача в истории американского вещания Meet the press («Встреча с прессой») выходит на канале NBC с 1947 года и до сих пор собирает миллионы просмотров. В кресле интервьюеров за более чем полвека побывали Фидель Кастро, Мартин Лютер Кинг, Билл Клинтон, Буш Младший, Обама, и Дональд Трамп. В новом выпуске телеканал взялся узнать российскую позицию по Украине и пригласил на интервью Сергея Лаврова. Неделей ранее французский президент Эмманюэль Макрон тоже стал гостем программы и рассказал, что думают европейские лидеры.

«Когда нас обвиняют в том, что, мы подрываем процесс переговоров между США, Россией и Украиной, это означает, что эти люди признают, что они хотят, чтобы безопасность была "делимой", чтобы безопасность, предлагаемая для Украины, выстраивалась против России», - заявил Лавров в ходе интервью.

Несколько раз и в довольно провокационной форме ведущая задает вопрос о потенциальной встрече Путина и Зеленского, намекая на отказ Москвы вести диалог на высшем уровне. Российскому министру приходилось несколько раз повторять одно и то же.

«Зеленский публично заявил, что не собирается обсуждать какие-либо территории, тем самым бросая вызов Президенту США Трампу и другим американским коллегам, которые заявили, что территориальный вопрос должен быть предметом переговоров. Повторю, президент России готов с ним встретиться. Но нет, мы не можем встретиться только для того, чтобы сфотографироваться и дать ему возможность заявить, что он легитимен», - подчеркнул он.

Западному зрителю на самых простых примерах объясняли первопричины украинского кризиса, говорили о молниеносном расширении НАТО после распада СССР и даже цитировали экс-главу госдепа Энтони Блинкена, который сам же и кормил Киев обещаниями о вступлении в альянс. Когда Сергей Лавров говорил о грубом нарушении прав русскоязычных жителей Украины, телеведущая спросила, верит ли Путин, что Украина имеет право на существование.

«Украина имеет право на существование при условии, что "отпустит" людей. Людей, которых они называют "террористами", "особями", которые на нескольких референдумах в Новороссии, в Донбассе, в Крыму решили, что они принадлежат к русской культуре», - ответил министр.

Горячо обсуждаемая новость в западных СМИ последней недели - итоги встречи в Белом Доме между Трампом, Зеленским и его европейской группой поддержки. Тогда американский лидер заявил о необходимости обсуждать возможный обмен территориями с учетом текущей линии соприкосновения. Этот вопрос Лавров тоже прокомментировал.

«У нас есть цели, и они будут достигнуты, а именно: устранить любые угрозы безопасности России, исходящие с территории Украины, защитить права этнических русских и русскоязычных, ощущающих свою принадлежность к русской культуре и истории. И, конечно же, как я уже сказал, Украина, должна сохранять нейтральный, внеблоковый статус и оставаться безъядерным государством», - подчеркнул он.

В конце разговора телеведущая выразила надежду на то, что в следующий раз Лаврова получится увидеть лично. Он предложил ей приехать в Москву, но подготовить более разнообразные вопросы.