Лавров заявил, что РФ признает Зеленского «де-факто главой режима»

По словам министра, Владимир Путин готов встретиться с Зеленским, но при условии, что на переговорах действительно будет президентская повестка дня.
Лиза Губина 2025-08-24 16:19:47
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Россия признает Владимира Зеленского де-факто главой киевского режима, в этом качестве готова с ним встречаться, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для телеканала NBC.

Тем не менее министр отметил, что в случае подписания юридических документов от украинской стороны должен присутствовать легитимный представитель, каковым глава киевского режима не является.

«Согласно Конституции Украины, Зеленский таковым на данный момент не является», - заключил Лавров.

Он добавил, что президент России Владимир Путин готов ко встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня. По словам Сергей Лаврова, встречаться с ним для того, чтобы у того была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно.

Напомним, по итогам саммита на Аляске и встречи в Белом доме с Зеленским и европейскими лидерами американский президент Дональд Трамп заявил о подготовке встречи Владимира Путина и Зеленского. Он также допустил трехсторонний формат встречи - с участием Вашингтона. Однако в российском МИД в ответ на инициативу Трампа подчеркнули, что Владимир Владимирович готов к встрече, но только если все вопросы будут хорошо проработаны.

В ходе сегодняшнего интервью NBC глава российского МИД также заявил, что Украина имеет право на существование, но при условии, что «отпустит» людей, определивших себя к русской культуре в ходе референдуме.

#интервью #Украина #Зеленский #Лавров #встреча #глава мид рф
