МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров назвал условие, при котором Украина имеет право на существование

Украина поставила перед собой задачу - истребить все русское. По мнению Лаврова, с такой позицией страна не может существовать.
Екатерина Пономарева 2025-08-24 16:29:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказал мнение, что Украина имеет право на существование только если «отпустит» людей, которые на референдумах 2014 и 2022 годов в Крыму, Новороссии и Донбассе решили, что принадлежат к русской культуре. Свою позицию дипломат высказал в интервью телеканалу NBC.

«Украина имеет право на существование при условии, что «отпустит» людей. Людей, которых они называют "террористами", "особями", которые на нескольких референдумах в Новороссии, в Донбассе, в Крыму, решили, что они принадлежат к русской культуре», - заявил министр иностранных дел РФ.

Затем он подчеркнул, что страна не может существовать, пока держит на своей территории людей, которых называет «террористами» и «особями». Правительство, пришедшее к власти в результате переворота, поставило перед собой задачу - истребить все русское на Украине. С такой позицией украинского лидера Россия не верит в возможность существования Украины.

«Россия начала специальную военную операцию по защите людей, которых Зеленский и его предшественник не считали людьми», - добавил Лавров.

Также в интервью Лавров заявил, что Россия признает Владимира Зеленского де-факто главой киевского режима. Президент России Владимир Путин готов встретиться с Зеленским при условии, что на переговорах действительно будет президентская повестка дня.

#в стране и мире #Украина #Лавров
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 