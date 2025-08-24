Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказал мнение, что Украина имеет право на существование только если «отпустит» людей, которые на референдумах 2014 и 2022 годов в Крыму, Новороссии и Донбассе решили, что принадлежат к русской культуре. Свою позицию дипломат высказал в интервью телеканалу NBC.

«Украина имеет право на существование при условии, что «отпустит» людей. Людей, которых они называют "террористами", "особями", которые на нескольких референдумах в Новороссии, в Донбассе, в Крыму, решили, что они принадлежат к русской культуре», - заявил министр иностранных дел РФ.

Затем он подчеркнул, что страна не может существовать, пока держит на своей территории людей, которых называет «террористами» и «особями». Правительство, пришедшее к власти в результате переворота, поставило перед собой задачу - истребить все русское на Украине. С такой позицией украинского лидера Россия не верит в возможность существования Украины.

«Россия начала специальную военную операцию по защите людей, которых Зеленский и его предшественник не считали людьми», - добавил Лавров.

Также в интервью Лавров заявил, что Россия признает Владимира Зеленского де-факто главой киевского режима. Президент России Владимир Путин готов встретиться с Зеленским при условии, что на переговорах действительно будет президентская повестка дня.