Лавров: РФ надеется, что попытки сорвать переговоры по Украине сорвутся

По словам главы МИД, процесс урегулирования уже дал неплохие результаты.
Владимир Рубанов 2025-08-24 14:18:06
© Фото: Roman Naumov URA.RU, Global Look Press

Западные страны хотят разрушить процесс урегулирования, запущенный президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заявил глава МИД Сергей Лавров.

По его словам, переговоры уже дали неплохие результаты. Он выразил надежду на то, что эти попытки будут сорваны.

«Они просто ищут повод для того, чтобы не допустить переговоров, и хотят, чтобы это произошло не по их вине, а по вине Зеленского, который тоже "артачится", выдвигает какие-то условия, требует немедленной встречи с президентом России независимо ни от чего», - сказал Лавров.

Ранее министр иностранных дел России заявил, что российский лидер готов к встрече с Зеленским. Однако все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, должны быть хорошо проработаны.

Российско-американский саммит на высшем уровне состоялся на Аляске 15 августа. В Анкоридже Путин и Трамп обсудили условия урегулирования украинского кризиса. После этого 18 августа президент США встретился в Белом доме с Зеленским и европейскими лидерами. На переговорах шла речь о гарантиях безопасности для Киева в случае мирного соглашения.

#Украина #Сергей Лавров #сша #Владимир Зеленский #МИД России #переговоры #урегулирование
