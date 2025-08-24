Сотрудница ЦДМ рассказала, что стены здания содрогнулись от взрыва

Взрыв в ЦДМ был настолько сильным, что толстые стены содрогнулись во всех частях здания, сообщила работница магазина корреспонденту «Звезды».

Люди покидали его в панике - одна из работниц видела раненого, который бежал с кровью на лице.

После случившегося Центральный детский магазин на Лубянке временно прекратил работу. Его администрация окажет всю необходимую помощь семьям пострадавших.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали при взрыве баллона на третьем этаже магазина. На место происшествия приехали сотрудники саперного отделения полиции, следователи и медики.

Департамент здравоохранения Москвы сообщил о госпитализации двух человек, а третьему оказали помощь на месте.