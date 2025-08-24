МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сотрудница ЦДМ рассказала, что стены здания содрогнулись от взрыва

После случившегося Центральный детский магазин на Лубянке временно прекратил работу.
Владимир Рубанов 2025-08-24 13:59:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Взрыв в ЦДМ был настолько сильным, что толстые стены содрогнулись во всех частях здания, сообщила работница магазина корреспонденту «Звезды».

Люди покидали его в панике - одна из работниц видела раненого, который бежал с кровью на лице.

После случившегося Центральный детский магазин на Лубянке временно прекратил работу. Его администрация окажет всю необходимую помощь семьям пострадавших.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали при взрыве баллона на третьем этаже магазина. На место происшествия приехали сотрудники саперного отделения полиции, следователи и медики.

Департамент здравоохранения Москвы сообщил о госпитализации двух человек, а третьему оказали помощь на месте.

#Москва #взрыв #пострадавшие #эвакуация #наш эксклюзив #баллон #цдм
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 