В здании ЦДМ в Москве проводится эвакуация из-за взрыва

Посетителей эвакуируют со второго этажа Центрального детского магазина на Театральном проезде в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По предварительным данным, там произошел взрыв, идет дым. Есть пострадавшие. По другим данным, дым идет с третьего этажа здания.

В «Детском мире» на третьем этаже произошел инцидент с газовым баллоном, один человек получил травмы. В связи с этим была проведена эвакуация, сообщили РИА Новости представители экстренных служб.

Официальных данных о случившемся нет. К магазину приехали пожарные машины и несколько экипажей скорой помощи.