Появились первые кадры после взрыва в Центральном детском магазине

Пострадали три человека, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.
Владимир Рубанов 2025-08-24 12:46:58
© Фото: Telegram/dzdmos © Видео: Telegram/dzdmos

Опубликованы первые кадры после взрыва, который произошел в здании Центрального детского магазина в Москве. Пострадали три человека, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

Взрыв произошел на третьем этаже. Двоих пострадавших госпитализировали, третьему оказывают помощь на месте. Предположительно, там взорвался баллон с газом.

В здании работают бригады скорой помощи, Центр экстренной медицины и другие службы.

На Лубянской площади временно ограничено движение из-за инцидента, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

#Москва #в стране и мире #взрыв #Лубянка #эвакуация #Детский мир #центральный детский магазин
