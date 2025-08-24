Появились первые кадры после взрыва в Центральном детском магазине

Опубликованы первые кадры после взрыва, который произошел в здании Центрального детского магазина в Москве. Пострадали три человека, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

Взрыв произошел на третьем этаже. Двоих пострадавших госпитализировали, третьему оказывают помощь на месте. Предположительно, там взорвался баллон с газом.

В здании работают бригады скорой помощи, Центр экстренной медицины и другие службы.

На Лубянской площади временно ограничено движение из-за инцидента, сообщили в столичной Госавтоинспекции.