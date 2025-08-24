МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Саперное отделение приехало к зданию ЦДМ после мощного взрыва

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию об одном погибшем.
Анна Горбатова 2025-08-24 13:13:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сотрудники саперного отделения полиции приехали к зданию Центрального детского магазина после мощного взрыва, передает корреспондент «Звезды». Сейчас там дежурят полицейские, следователи и медики.

Один человек погиб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Также известно о трех пострадавших. Причиной ЧП, предварительно, стала техническая неисправность оборудования.

Ранее сообщалось, что после взрыва газового баллона из здания эвакуировали посетителей. Инцидент произошел на третьем этаже. На кадрах с места видно, что в помещении сорвало потолки и разбросало куски отделки.

Двоих пострадавших госпитализировали, а третьему оказали помощь на месте, уточнили в департаменте здравоохранения Москвы. На Лубянской площади временно ограничили движение.

#Москва #взрыв #происшествие #Трагедия #наш эксклюзив #цдм
