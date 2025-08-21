Вице-президент США рассказал, как подшутил над Зеленским в Белом доме

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подшутил над Владимиром Зеленским во время его визита в Белым дом для переговоров с Дональдом Трампом. Разговор имел место в Овальном кабинете, уточнил Вэнс

«Я сказал ему: "Пока вы будете хорошо себя вести, я ничего не скажу". А он просто усмехнулся», - рассказал Вэнс в интервью Fox News.

Ранее Вэнс поделился впечатлениями от общения с президентом России Владимиром Путиным. Он назвал главу российского государства расчетливым политиком, который заботится об интересах своей страны.

Напомним, встреча в Белом доме состоялась в минувший понедельник. Зеленский приехал в Вашингтон в сопровождении ряда европейских лидеров. Вместе с ним к Трампу прибыли президенты Франции и Финляндии, премьер-министры Великобритании и Италии, канцлер ФРГ, глава Еврокомиссии и генсек НАТО. Обсуждали гарантии безопасности Украины и перспективы урегулирования конфликта.

В том же интервью Вэнс отметил, что Вашингтон и союзники все еще работают над гарантиями безопасности для Украины. С его слов, Штаты не собираются брать на себя никаких обязательств, пока не будет четкой ясности в этом вопросе.