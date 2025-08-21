Вэнс: США и ЕС пока не выработали гарантии безопасности для Украины

Власти США и Евросоюза все еще работают над гарантиями безопасности для Украины.

Об этом американский вице-президент Джей Ди Вэнс рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Украинцы хотят гарантий безопасности… Мы работаем над ними, но пока не все выработали», — сообщил он.

Также Вэнс заявил, что США не будут брать на себя никаких обязательств по гарантиям Украины, пока нет ясности, что именно требуется.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что обсуждать гарантии безопасности без участия России - путь в никуда. По его мнению, это понимают и в США.

Россия выступает за то, чтобы гарантии обеспечивались на равной основе с участием таких стран, как Китай, США, Великобритания и Франция.