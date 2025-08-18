МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Зеленский прибыл на встречу в Белом доме

Ранее в Белый дом прибыли европейские лидеры и главы Еврокомиссии и НАТО.
Лиза Губина 2025-08-18 20:21:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Зеленский прибыл на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Американский лидер лично поприветствовал главу киевского режима у входа.

На кадрах видно, что Зеленский прибыл в черном пиджаке-куртке, в которой был на июльском саммите НАТО в Нидерландах. Галстука на нем нет, несмотря на то, что в феврале главу киевского режима раскритиковали за пренебрежение правилами этикета.

Позже в ходе сегодняшних переговоров Трамп похвалил Зеленского за выбор черного костюма в качестве наряда для встречи.

Напомним, сегодня состоится встреча Зеленского с Трампом и европейскими лидерами. По данным Bild, переговоры пройдут не в Овальном кабинете, как ожидалось, а в банкетном зале.

#сша #Дональд Трамп #Белый дом #Владимир Зеленский #встреча
