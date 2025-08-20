Лавров: обсуждать гарантии безопасности без России - путь в никуда

Россия будет отстаивать свои интересы по безопасности твердо и жестко и не допустит, чтобы их обсуждали без участия Москвы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства уверен, что и в США прекрасно понимают, что такое обсуждение является путем в никуда.

Также Россия согласна с тем, чтобы гарантии безопасности для Украины обеспечивались на равной основе с участием таких стран, как Китай, США, Великобритания и Франция, добавил Лавров.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели саммит на Аляске 15 августа. На нем обсуждалось урегулирование украинского кризиса, в том числе гарантии безопасности для Киева после подписания мирного соглашения. Российская сторона предложила рассматривать Китай одним из гарантов, сообщал Axios.

Гарантии безопасности для Украины обсуждали на встрече в Вашингтоне 18 августа Дональд Трамп, Владимир Зеленский и европейские лидеры. После этих переговоров генсек НАТО Марк Рютте заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Киева уже несколько месяцев под общим руководством Франции и Великобритании.

Британский премьер Кир Стармер утверждал, что в случае прекращения огня «коалиция желающих» готова развернуть войска на Украине. Около 10 государств могут отправить своих военных на Украину после мирного соглашения, сообщило агентство Bloomberg. Россия выступает против таких планов.