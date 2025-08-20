МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров: обсуждать гарантии безопасности без России - путь в никуда

Это понимают и в США, добавил глава МИД РФ.
Владимир Рубанов 2025-08-20 14:07:44
© Фото: kremlin.ru

Россия будет отстаивать свои интересы по безопасности твердо и жестко и не допустит, чтобы их обсуждали без участия Москвы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства уверен, что и в США прекрасно понимают, что такое обсуждение является путем в никуда.

Также Россия согласна с тем, чтобы гарантии безопасности для Украины обеспечивались на равной основе с участием таких стран, как Китай, США, Великобритания и Франция, добавил Лавров.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели саммит на Аляске 15 августа. На нем обсуждалось урегулирование украинского кризиса, в том числе гарантии безопасности для Киева после подписания мирного соглашения. Российская сторона предложила рассматривать Китай одним из гарантов, сообщал Axios.

Гарантии безопасности для Украины обсуждали на встрече в Вашингтоне 18 августа Дональд Трамп, Владимир Зеленский и европейские лидеры. После этих переговоров генсек НАТО Марк Рютте заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Киева уже несколько месяцев под общим руководством Франции и Великобритании.

Британский премьер Кир Стармер утверждал, что в случае прекращения огня «коалиция желающих» готова развернуть войска на Украине. Около 10 государств могут отправить своих военных на Украину после мирного соглашения, сообщило агентство Bloomberg. Россия выступает против таких планов.

#Россия #мид #Лавров #урегулирование #мирное соглашение #гарантии безопасности #коалиция желающих
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 