Российский МИД раскритиковал высказывания английских политиков о возможном размещении войск на территории Украины. В официальном заявлении внешнеполитическое ведомство называет эти планы подстрекательством к продолжению боевых действий.

«На фоне продемонстрированного руководством России и США в Анкоридже подлинного стремления к устойчивому урегулированию <...> из Лондона продолжают сыпаться высказывания, которые не только диссонируют с усилиями Москвы и Вашингтона, но и явным образом направлены на их подрыв», - говорится в заявлении.

На Смоленской площади напомнили о совместном заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона о готовности разместить западный воинский контингент на Украине в случае прекращения огня.

В МИД подчеркнули, что Лондон с самого начала использовал Украину в качестве «геополитического инструмента против России», наращивая военную поддержку киевского режима.

Москва неоднократно заявляла о неприятии любых сценариев с участием иностранных военных на территории Украины. В Кремле предупреждали, что это чревато неконтролируемой эскалацией, пишет 360.ru.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные лидеры прекрасно осознают невозможность победы Киева на поле боя, когда предлагают ему продолжаться конфликт с Москвой.