Рютте: 30 стран работают над гарантиями безопасности для Киева

Генсек НАТО Марк Рютте заявил о разработке гарантий безопасности для Украины в течение «последних нескольких месяцев». Об этом он сказал в интервью Fox News.

По словам генерального секретаря альянса, группа из 30 стран, включая Японию и Австралию, работает над концепцией под руководством британского премьера Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона.

В марте Стармер объявил о создании «коалиции желающих» на Лондонском саммите. В нее вошли примерно 30 стран, в том числе Япония и Австралия. Инициативу возглавляют Великобритания и Франция.

Коалиция заявляла о готовности предоставить миротворческие силы после подписания соглашения о прекращении огня. Против этого выступала Москва.

В то же время британские официальные лица считают развертывание сухопутных войск слишком рискованным. Кроме того, сообщалось, что Европе будет трудно разместить 25 тысяч солдат на территории Украины.

В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. На встрече обсуждались шаги по урегулированию украинского конфликта после российско-американского саммита на высшем уровне на Аляске.

После этого Трамп заявил, что начинает готовить двустороннюю встречу Путина и Зеленского. Потом, по его словам, могут состояться трехсторонние переговоры с его участием.