МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Bloomberg: около десяти государств готовы отправить войска на Украину

Около десяти неназванных стран готовы направить военные контингенты на Украину, пишет агентство, а европейские чиновники уже обсудили план отправки британских и французских войск.
Сергей Дьячкин 2025-08-20 00:42:21
© Фото: Juan Moreno, Keystone Press Agency, Global Look Press

Около десяти стран готовы направить войска на Украину, в качестве возможных гарантий безопасности киевского режима. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает агентство Bloomberg.

«Около 10 стран готовы направить свои войска на (Украину)», - говорится в сообщении агентства.

При этом не уточняется, о каких именно государствах идет речь.

Планируется, что первым этапом разрабатываемых гарантий безопасности станет обучение ВСУ.

По данным источников Bloomberg, чиновники Евросоюза во вторник успели обсудить план отправки британских и французских войск на Украину. Рассматривались вопросы численности и расположения военного персонала. 

«Многонациональную группу», состоящую в основном из европейских войск, как сообщают источники, планируется разместить вдали от линии боевого соприкосновения.

Британский премьер Кир Стармер утверждал ранее, что в случае прекращения огня «коалиция желающих» готова реализовать план по развертыванию войск на Украине.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что для Россия нет компромисса по вопросу размещения на Украине иностранных войск. По мнению министра, в случае размещения там контингента стран Запада, их руководство не захочет согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку эти войска будут создавать «факты на земле». МИД РФ заявлял, что планы некоторых стран ЕС направить на Украину своих «миротворцев»  - это провокационный шаг, направленный на поддержку нездоровых иллюзий у киевского режима.

Ранее в Вашингтоне исключили отправку американских военных на Украину. А президент США Дональд Трамп заявил, что американских солдат, защищающих украинскую границу, не будет, пока он является главой государства.

 

#Украина #Европа #евросоюз #контингент
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 