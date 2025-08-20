Bloomberg: около десяти государств готовы отправить войска на Украину

Около десяти стран готовы направить войска на Украину, в качестве возможных гарантий безопасности киевского режима. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает агентство Bloomberg.

«Около 10 стран готовы направить свои войска на (Украину)», - говорится в сообщении агентства.

При этом не уточняется, о каких именно государствах идет речь.

Планируется, что первым этапом разрабатываемых гарантий безопасности станет обучение ВСУ.

По данным источников Bloomberg, чиновники Евросоюза во вторник успели обсудить план отправки британских и французских войск на Украину. Рассматривались вопросы численности и расположения военного персонала.

«Многонациональную группу», состоящую в основном из европейских войск, как сообщают источники, планируется разместить вдали от линии боевого соприкосновения.

Британский премьер Кир Стармер утверждал ранее, что в случае прекращения огня «коалиция желающих» готова реализовать план по развертыванию войск на Украине.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что для Россия нет компромисса по вопросу размещения на Украине иностранных войск. По мнению министра, в случае размещения там контингента стран Запада, их руководство не захочет согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку эти войска будут создавать «факты на земле». МИД РФ заявлял, что планы некоторых стран ЕС направить на Украину своих «миротворцев» - это провокационный шаг, направленный на поддержку нездоровых иллюзий у киевского режима.

Ранее в Вашингтоне исключили отправку американских военных на Украину. А президент США Дональд Трамп заявил, что американских солдат, защищающих украинскую границу, не будет, пока он является главой государства.