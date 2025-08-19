МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NYT проанализировала язык тела лидеров ЕС в Белом доме

The New York Times назвала язык тела европейских лидеров «не слишком бодрым», а The Washington Post отметила, как мало улыбок на общем фото.
Сергей Дьячкин 2025-08-19 05:33:18
© Фото: IMAGO, Aaron Schwartz, Pool via, Global Look Press

Язык тела лидеров Европы на встрече с президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским не был бодрым. К такому выводу пришла газета The New York Times.

«Язык тела лидеров был не слишком бодрым, хотя неясно, какие разговоры происходили за закрытыми дверями», — пишет издание.

В свою очередь газета The Washington Post обращает внимание читателей, как мало улыбок было на совместной фотографии.

«На лицах европейских лидеров и представителей НАТО, собравшихся для фото на фоне флагов своих стран перед дневной встречей в Белом доме, было меньше улыбок», — говорится в публикации.

Ранее британская Times написала, что на встрече лидеров ЕС, Трампа и Зеленского в Белом доме были заметны признаки различий в подходах.

В столице США 18 августа прошла встреча Владимира Зеленского и семи европейских лидеров с Дональдом Трампом. Основной вопрос, который обсуждался на встрече, касался гарантий безопасности Украины после мирного урегулирования конфликта.

По завершении переговоров глава Белого дома позвонил Владимиру Путину. Президенты России и США обсудили возможное повышение уровня делегаций на прямых переговорах между Москвой и Киевом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По словам Трампа, Вашингтон начал готовить встречу российского лидера с Зеленским. После этого планируются трехсторонние переговоры с участием президента США. Вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф будут координировать действия с Россией и Украиной.

#в стране и мире #НАТО #сша #евросоюз #New York Times #Washington Post #язык тела
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 