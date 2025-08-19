NYT проанализировала язык тела лидеров ЕС в Белом доме

Язык тела лидеров Европы на встрече с президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским не был бодрым. К такому выводу пришла газета The New York Times.

«Язык тела лидеров был не слишком бодрым, хотя неясно, какие разговоры происходили за закрытыми дверями», — пишет издание.

В свою очередь газета The Washington Post обращает внимание читателей, как мало улыбок было на совместной фотографии.

«На лицах европейских лидеров и представителей НАТО, собравшихся для фото на фоне флагов своих стран перед дневной встречей в Белом доме, было меньше улыбок», — говорится в публикации.

Ранее британская Times написала, что на встрече лидеров ЕС, Трампа и Зеленского в Белом доме были заметны признаки различий в подходах.

В столице США 18 августа прошла встреча Владимира Зеленского и семи европейских лидеров с Дональдом Трампом. Основной вопрос, который обсуждался на встрече, касался гарантий безопасности Украины после мирного урегулирования конфликта.

По завершении переговоров глава Белого дома позвонил Владимиру Путину. Президенты России и США обсудили возможное повышение уровня делегаций на прямых переговорах между Москвой и Киевом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По словам Трампа, Вашингтон начал готовить встречу российского лидера с Зеленским. После этого планируются трехсторонние переговоры с участием президента США. Вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф будут координировать действия с Россией и Украиной.