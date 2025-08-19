Times: на встрече в Белом доме были заметны признаки различий в подходах

Мировые СМИ, обсуждая итоги переговоров в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского и ряда лидеров европейских государств, обратили внимание на заметные разногласия среди союзников.

«Однако на встрече, которая <...> состоялась между президентом США, Зеленским и делегацией лидеров ЕС, появились первые видимые признаки сохраняющихся различий в подходах», - пишет британская Times.

В целом журналисты отмечают дружелюбную встречу Зеленского в стенах Белого дома. Издания Politico и Pais характеризуют встречу в Вашингтоне с облегчением и оптимизмом.

«В этот раз ловушки не было», - пишет газета Point.

Также СМИ обратили внимание на заметный контраст встреч сегодня и в феврале, когда Зеленского публично отчитали и выдворили из Белого дома. Газета Parisien подчеркивает, что в этот раз вице-президент США Джей Ди Вэнс не стал «возникать», а Daily Mail отмечает, что обошлось без дипломатических инцидентов.

Некую схожесть в выступлениях Трампа и Зеленского отметили журналисты Economist. По их мнению, оба уклонялись от неудобных вопросов.

Не остался без внимания и внешний вид Зеленского, за который его не перестают критиковать. Wall Street Journal пишет, что глава киевского режима в этот раз сменил футболку на «что-то, напоминающее костюм».

Напомним, сегодня Дональд Трамп принимал в Вашингтоне Владимира Зеленского и его европейских покровителей. В Белый дом прибыли президенты Франции и Финляндии, премьер-министры Великобритании и Италии, канцлер ФРГ, глава Еврокомиссии и генсек НАТО. Сначала американский лидер беседовал с Зеленским с глазу на глаз, а потом вместе с европейцами.