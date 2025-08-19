МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп: Вэнс, Рубио и Уиткофф будут координировать действия с Россией и Украиной

На своей личной странице Дональд Трамп рассказал что для координации с Россией и Украиной будут задействованы вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.
Сергей Дьячкин 2025-08-19 02:49:01
© Фото: Aaron Schwartz, Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп рассказал, кто займется координацией действий с Российской Федерацией и украинским режимом. Это будут вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф.

«Вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф координируют свои действия с Россией и Украиной», — такое сообщение американский президент разместил на личной странице в социальной сети Truth Social.

Ранее американский лидер заявил, что начал подготовку к встрече президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Место встречи будет определено позднее. Трехсторонняя встреча с участием самого Трампа состоится уже после нее.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Марко Рубио #джей ди вэнс #стив Уиткофф
