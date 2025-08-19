Трамп: Вэнс, Рубио и Уиткофф будут координировать действия с Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп рассказал, кто займется координацией действий с Российской Федерацией и украинским режимом. Это будут вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф.

«Вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф координируют свои действия с Россией и Украиной», — такое сообщение американский президент разместил на личной странице в социальной сети Truth Social.

Ранее американский лидер заявил, что начал подготовку к встрече президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Место встречи будет определено позднее. Трехсторонняя встреча с участием самого Трампа состоится уже после нее.