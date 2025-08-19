Путин и Трамп допустили повышение уровня переговоров по Украине

Президенты России и США в ходе телефонного разговора обсудили идею о возможном повышении уровня представителей делегаций российской и украинской сторон, участвующих в переговорах. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«В ходе дальнейшего разговора, Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины», - сказал он.

Кроме того, президент США, по инициативе которого состоялся звонок, проинформировал Владимира Путина об итогах переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран.

Напомним, в Стамбуле состоялись уже три раунда российско-украинских переговоров. Главными итогами этих встреч стали договоренности об обмене военнопленными, тяжелоранеными бойцами, военнослужащими в возрасте до 25 лет, а также телами убитых.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.