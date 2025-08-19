В Петербурге на борьбу с борщевиком призвали искусственный интеллект

В Санкт-Петербурге на борьбу с борщевиком призвали искусственный интеллект. Специалисты научили нейросеть распознавать опасное растение. Потом установили мобильные комплексы в машины и сейчас они курсируют по улицам города, в поисках борщевика.

Нейросетевой комплекс - автомобиль, оборудованный камерами видеонаблюдения. Угол обзора у них 180 градусов. Камеры сканируют все вокруг, а потом анализируют в режиме реального времени. Когда система обнаруживает на участке борщевик, то она сама узнает, кому принадлежит этот земельный участок и выписывает владельцу штраф.

Но, конечно, окончательный вердикт выносит человек. Раньше инспекторы самостоятельно объезжали районы, осматривали участки и составляли протоколы вручную. Процесс занимал недели, а многие нарушения оставались незамеченными. Теперь полная проверка всех районов Петербурга занимает три-четыре недели. Всего в Северной столице работают восемь нейросетевых комплексов. Данные, которые они собирают, стекаются на общую информационную панель.

«У нас на карте мы видим точки, это зафиксированные нарушения. Мы можем открыть ее, увидеть фотографию, которая прикреплена», - рассказал замначальника отдела контроля содержания плоскостных объектов и элементов благоустройства Государственной административно-технической инспекции Артур Яковлев.

В Петербурге борщевик распространяется стремительно. Одно растение производит до 20 тысяч семян, ядовитый сорняк вытесняет местную флору. По данным экологов, площади, занятые борщевиком в черте города, ежегодно увеличиваются на 15 процентов.

«Он может вступать во взаимодействие с человеком и вызывать ожоги и прочие травмы. Порубить это все недостаточно, нужно привлекать технику, вскапывать, вывозить и уничтожать», - уточнил Яковлев.

Узнавать борщевик среди других сорняков нейросеть научили буквально за одно лето.

«В течение всего летнего периода, на стадиях произрастания, созревания, соцветий загружали большое количество фотографий с видеопотока в систему. Тем самым, нейросеть обогащалась данными, научалась отличать растение от какого-то другого сорняка», - объяснила замначальника Государственной административной технической инспекции Мария Булгакова.

Новая система фиксации только начинает свою работу, но уже есть первые результаты. Восемь собственников земельных участков получили штрафы - по 100 тысяч рублей каждый. Опыт Петербурга уже изучают другие регионы - Московская, Тверская и Ленинградская области рассматривают возможность внедрения аналогичных систем.