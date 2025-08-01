Россиянам рассказали о методах борьбы с борщевиком

Россияне теперь обязаны уничтожать опасные растения на своих участках. В том числе борщевик. Закон подписал Владимир Путин. Он распространяется и на предприятия, и на физические лица. По новым правилам, которые заработают в марте, заросшие агрессивными сорняками земли могут изъять. Как не потерять право собственности на участок, и об эффективных мерах борьбы с ядовитыми зарослями - Валерия Кваше.

Челябинская область - борщевик Сосновского заполонил поля, садовые участки, подобрался к автомобильным дорогам и продолжает стремительно распространяться. При малейшем контакте с кожей ядовитый сорняк вызывает сильнейшие ожоги.

«Это катастрофа. Это экологическая катастрофа. Забивается все. Изначально была маленькая, небольшая полянка, сейчас - плантация, уходит туда вдаль», - пожаловалась местная жительница Екатерина Степанова.

Ежегодные обращения Екатерина Степанова пишет уже шесть лет. Фото и видеоподтверждения опасного растения отправляет в местную администрацию, вот только существенных изменений нет.

«В прошлые года какие-то были обработки, но последний третий год это прям с таким нажимом придется обращаться 550 млн раз», - возмущена женщина.

Борщевик Сосновского - проблема федерального масштаба. Крупнейшие очаги - в Московской и Ленинградской областях, в Курске, Томске и даже за Полярным кругом.

На ранней стадии роста борщевик легко спутать с безобидной травой, он выглядит как обычная зелень, но это - лишь начало. Уже через пару недель растение может вымахать до трех метров и стать опасным и для человека и для окружающей среды. Впрочем, новый закон скидок не делает: с 1 марта 2026 года все владельцы земельных участков обязаны уничтожать борщевик и другие опасные сорняки.

Раньше требование касалось только сельхозугодий. Закон, который вносит поправки в Земельный кодекс, подписал Президент России. Согласно нововведению, все собственники участков, вне зависимости от их видов и категорий должны защищать территорию от вредоносных растений. В некоторых регионах сорняки, в частности - борщевик Сосновского - уже начали ликвидировать.

«Для механической борьбы с борщевиком мы используем фризу, она способна в глубину до 25-30 см это нарушает корневую систему борщевика, у него довольно мощный корень. Чем глубже повреждаем, тем меньше вероятность повторного схода, но она возможна», - поделилась секретами борьбы с сорняком консультант отдела управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска Дарья Никифорова.

В Ижевске на борьбу с ядовитым сорняком выделили более трех миллионов рублей. При этом собственники земельных участков, частные лица, жители многоквартирных домов бороться с сорняком должны самостоятельно.

В Ижевске начаты работы по уничтожению борщевика, выбран район сельхозвыставка, так как по просьбе граждан, здесь было много обращений. Заявку можно подать в управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска по телефону, в интернет-приемную.

Штрафы за несоблюдение закона могут варьироваться. Устанавливать их будет местная власть, как и перечень опасных видов инвазивных растений.

«Самим законам не предусмотрены штрафы, то есть в законе не предусмотрены штрафы за неисполнение обязанности по контролю за этими инвазивными растениями и по уничтожению этих инвазивных растений. Возложена обязанность на региональные органы по назначению и контролю за соблюдением данного федерального закона», - пояснил юрист Любим Лущик.

Сейчас обязанность по уничтожению борщевика новый закон возлагает на каждого владельца участка. Но в одиночку справиться с агрессивным растением почти невозможно, говорят садоводы. Среди предложений - борьба коллективная.

«Надо помочь, сказать "ребята, если у вас есть борщевик, мы готовы сделать какую-то социальную службу по уничтожению борщевика, которую приезжает, его выкашивает не только на участке, но и в округе, потому что это очень важно. У себя вы убрали 2-3 куста, но если у вас борщевик растет за забором, где муниципалитет за этим не следит, то смысла в этом никакого», - сказал заместитель председателя Союза садоводов России Олег Киреев.

Избавиться от вредоносных растений, в частности - борщевика, можно и другими, экологичными методами. Из растения получится отличный картон, биоразлагаемый пластик и даже топливо.