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Врач дала простые советы при контакте с борщевиком

Борщевик может оставлять ожоги на коже человека. Врач Терентьева пояснила, как минимизировать последствия контакта с растением.
Екатерина Пономарева 2025-07-21 17:45:16
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

Врач Екатерина Терентьева рассказала в разговоре с aif.ru об опасности борщевика и первой помощи при ожогах от растения. При попадании сока растения на кожу она становится более чувствительной к ультрафиолету. В результате от солнечных лучей на этом месте могут появиться ожоги, а также аллергические реакции, например, зуд и сыпь.

Ожоги от борщевика часто заживают дольше обычных от солнца и могут оставлять рубцы. Определить ожог просто. После контакта с растением через несколько часов кожа краснеет, отекает, появляются боль и зуд. На пораженных участках могут образовываться волдыри, а после заживления - темные пятна, которые сохраняются в течение нескольких месяцев.

Самое главное после контакта с борщевиком - действовать быстро. Минимизировать последствия помогут пять советов. Во-первых, необходимо быстро промыть кожу и обработать место антисептиком. Во-вторых, следует нанести противоожоговую мазь на рану.

После оказания первой помощи важно избегать солнца и не вскрывать волдыри. Иначе это может увеличить риск инфицирования. Пораженное место лучше накрыть стерильной повязкой и следить за заживлением.

#борщевик #врач #растение #ожоги #первая помощь
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