Путин подписал закон, обязывающий землевладельцев уничтожать борщевик

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает землевладельцев бороться с борщевиком на своих участках. С текстом документа можно ознакомиться на сайте Кремля.

Согласно новому закону, владельцы участков должны бороться не только с борщевиком, но и с другими опасными растениями, которые могут произрастать на их территории.

Законопроект был принят с целью борьбы с распространением в России опасных растений и в первую очередь - борщевика Сосновского.

Обнаруживать такие сорняки на своей территории землевладельцы также обязаны сами.