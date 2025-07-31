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Путин подписал закон, обязывающий землевладельцев уничтожать борщевик

Ядовитое растение быстро распространяется по территории России.
Константин Денисов 2025-07-31 20:49:01
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает землевладельцев бороться с борщевиком на своих участках. С текстом документа можно ознакомиться на сайте Кремля.

Согласно новому закону, владельцы участков должны бороться не только с борщевиком, но и с другими опасными растениями, которые могут произрастать на их территории.

Законопроект был принят с целью борьбы с распространением в России опасных растений и в первую очередь - борщевика Сосновского.

Обнаруживать такие сорняки на своей территории землевладельцы также обязаны сами.

#в стране и мире #Владимир Путин #борщевик #закон #землевладельцы
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