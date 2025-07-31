Путин подписал закон, обязывающий землевладельцев уничтожать борщевик

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает землевладельцев бороться с борщевиком на своих участках. С текстом документа можно ознакомиться на сайте Кремля.
Согласно новому закону, владельцы участков должны бороться не только с борщевиком, но и с другими опасными растениями, которые могут произрастать на их территории.
Законопроект был принят с целью борьбы с распространением в России опасных растений и в первую очередь - борщевика Сосновского.
Обнаруживать такие сорняки на своей территории землевладельцы также обязаны сами.
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