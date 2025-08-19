МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Политолог назвал лидеров ЕС в Белом доме «девочками на подтанцовке»

В понедельник в Белом доме состоялась встреча Зеленского и Трампа, в Вашингтон также прибыли главы НАТО и ЕК и европейские лидеры.
Лиза Губина 2025-08-19 17:29:09
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент США Дональд Трамп назначил встречу Владимиру Зеленскому в Белом доме, но в Вашингтон прибыла «целая группа поддержки, девочки на подтанцовке» - лидеры европейских стран, отметил в разговоре со «Звездой» политолог Алексей Кочетков. Чтобы «поставить всех сразу на место», Трамп обратился к президенту Финляндии Александру Стуббу, поинтересовавшись, какую работу он проделал.

«Ну как еще им (европейским лидерам. - Прим.ред.) объяснить, что их место шестнадцатое в буфете? Ну вот таким образом им объясняют. Ну еще раз говорю, что он не мог спросить там что-то у Макрона про лягушек, но я думаю, что к этому еще придет», - заключил специалист.

Обращаясь к Стуббу, Трамп завуалированно  поинтересовался у европейцев, «политических чирлидеров», почему они также находятся за столом переговоров.

Напомним, накануне в Овальном кабинете состоялась встреча Трампа, Владимира Зеленского, глав НАТО и Еврокомиссии и европейских лидеров. Американские СМИ обратили внимание на то, что президент США не стал лично встречать европейских гостей у Белого дома, такой чести удостоился только Зеленский.

Переговоры с главой киевского режима продлились не более получаса, и по их итогам Трамп заключил, что Украина не станет членом НАТО.

#сша #Дональд Трамп #Белый дом #политолог #Владимир Зеленский #наш эксклюзив
