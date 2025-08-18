WSJ: Трамп не стал лично приветствовать европейских лидеров у Белого дома

Президент США Дональд Трамп не стал лично приветствовать у Белого дома европейских лидеров, которые прибыли на встречу в Овальном кабинете с Владимиром Зеленским. На это обращает внимание издание The Wall Street Journal.
Журнал Bild также отметил, что переговоры ожидаются в банкетном зале, а не Овальном кабинете.
По данным WSJ, на встрече Трампа и Зеленского также будет присутствовать госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс. В феврале последний раскритиковал Зеленского и призвал того поблагодарить за американскую помощь.
Ранее «Звезда» показывала кадры кортежа лидеров, прибывающих к месту встречи. Первым появился генсек НАТО Марк Рютте, последним прибыл французский президент Эммануэль Макрон.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»