WSJ: Трамп не стал лично приветствовать европейских лидеров у Белого дома

Президент США Дональд Трамп не стал лично приветствовать у Белого дома европейских лидеров, которые прибыли на встречу в Овальном кабинете с Владимиром Зеленским. На это обращает внимание издание The Wall Street Journal.

Журнал Bild также отметил, что переговоры ожидаются в банкетном зале, а не Овальном кабинете.

По данным WSJ, на встрече Трампа и Зеленского также будет присутствовать госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс. В феврале последний раскритиковал Зеленского и призвал того поблагодарить за американскую помощь.

Ранее «Звезда» показывала кадры кортежа лидеров, прибывающих к месту встречи. Первым появился генсек НАТО Марк Рютте, последним прибыл французский президент Эммануэль Макрон.