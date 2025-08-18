МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
WSJ: Трамп не стал лично приветствовать европейских лидеров у Белого дома

В Белом доме состоится встреча Трампа, Зеленского, глав ЕК и НАТО и лидеров европейских стран.
Лиза Губина 2025-08-18 20:19:44
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент США Дональд Трамп не стал лично приветствовать у  Белого дома европейских лидеров, которые прибыли на встречу в Овальном кабинете с Владимиром Зеленским. На это обращает внимание издание The Wall Street Journal.

Журнал Bild также отметил, что переговоры ожидаются в банкетном зале, а не Овальном кабинете.

По данным WSJ, на встрече Трампа и Зеленского также будет присутствовать госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс. В феврале последний раскритиковал Зеленского и призвал того поблагодарить за американскую помощь.

Ранее «Звезда» показывала кадры кортежа лидеров, прибывающих к месту встречи. Первым появился генсек НАТО Марк Рютте, последним прибыл французский президент Эммануэль Макрон.

#НАТО #сша #Дональд Трамп #евросоюз #Белый дом #встреча
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
