Трамп: невозможно как возвращение Крыма Киеву, так и вступление Украины в НАТО

Невозможно как возвращение Крыма Киеву, так и вступление Украины в НАТО, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. Он заключил, что Украины в Североатлантическом альянсе не будет.

«Обе эти вещи невозможны», - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

Американский лидер напомнил, что членство Киева в блоке всегда было неприемлемым для Москвы - задолго до президентства Владимира Путина. Также, по словам Трампа, гарантии безопасности для Украины не могут включать в себя этот пункт.

Напомним, накануне президент США сообщил о том, что Владимир Путин согласился на гарантии для Киева. Об этом он сообщил в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме. Позже генсек НАТО Марк Рютте отметил, что над гарантиями для Украины работают 30 стран мира, включая Японию и Австралию.