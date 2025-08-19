МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп: невозможно как возвращение Крыма Киеву, так и вступление Украины в НАТО

Гарантии безопасности для Украины не будут включать членство в НАТО.
Лиза Губина 2025-08-19 15:20:22
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Невозможно как возвращение Крыма Киеву, так и вступление Украины в НАТО, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. Он заключил, что Украины в Североатлантическом альянсе не будет.

«Обе эти вещи невозможны», - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

Американский лидер напомнил, что членство Киева в блоке всегда было неприемлемым для Москвы - задолго до президентства Владимира Путина. Также, по словам Трампа, гарантии безопасности для Украины не могут включать в себя этот пункт.

Напомним, накануне президент США сообщил о том, что Владимир Путин согласился на гарантии для Киева. Об этом он сообщил в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме. Позже генсек НАТО Марк Рютте отметил, что над гарантиями для Украины работают 30 стран мира, включая Японию и Австралию.

