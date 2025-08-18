Трамп: если сегодня сделки не будет, помощь Украине прекратится

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратит оказывать помощь Киеву, если сегодня, в ходе встречи в Белом доме, не будет заключена сделка.

«Сегодня сделка либо будет, либо ее не будет. Если нет, поддержка Украины прекращается», - сказал Трамп перед началом переговоров.

Позже в ходе диалога с Зеленским он пообещал Украине «очень хорошую защиту» в рамках мирного урегулирования. После стороны приступили к разговору тет-а-тет за закрытыми дверьми.

Напомним, в Белом доме началась встреча Трампа с главой киевского режима, который ранее прибыл к месту переговоров. На кадрах видно, что Зеленский надел черный пиджак, однако не стал приезжать в костюме с галстуком, как от него ожидали в администрации президента США.

На переговорах также присутствуют госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Ранее в Белый дом также прибыли главы НАТО и Еврокомиссии и лидеры европейских стран.