Генсек НАТО, глава ЕК и европейские лидеры прибыли на встречу в Белом доме

Гостей поприветствовала начальник протокола Соединенных Штатов Моника Кроули, сам Трамп выходить не стал.
Лиза Губина 2025-08-18 19:53:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Европейские лидеры, главы НАТО и Еврокомиссии (ЕК) прибыли в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Так, на кадрах видно, как на кортеже к красной дорожке у Белого дома подъехали генсек НАТО Марк Рютте - он был первым, кто прибыл на встречу, затем показались глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, британский премьер Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц.

Последним прибыл французский лидер Эммануэль Макрон. Сам Трамп не стал встречать гостей на входе - их поприветствовала начальник протокола Соединенных Штатов Моника Кроули.

Напомним, встреча состоится в Овальном кабинете, куда ранее прибыл Зеленский. Перед встречей с европейскими лидерами он также увиделся со спецпредставителем президента США Китом Келлогом.

Ранее также стало известно, что на переговорах Трампа и Зеленского будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс. По словам политолога Геворга Мирзаяна, если глава киевского режима не будет соглашаться с позицией Трампа, Вэнса могут «спустить с поводка».

#НАТО #сша #Дональд Трамп #ЕС #Белый дом #Владимир Зеленский #встреча
