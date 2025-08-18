Axios: Белый дом спросил, наденет ли Зеленский костюм на встречу с Трампом

Белый дом уточнил у украинских чиновников, наденет ли Владимир Зеленский деловой костюм на встречу с президентом США Дональдом Трампом в понедельник, пишет портал Axios со ссылкой на собственные источники.

Ранее глава киевского режима не раз пренебрегал этикетом, в том числе он не стал надевать костюм во время февральской встречи с главой США в Овальном кабинете.

По данным портала, в Белом доме не рассчитывают на то, что Зеленский наденет костюм. Ожидается, что он появится на встрече в том же черном пиджаке, который был на нем на саммите НАТО в Нидерландах, но без галстука.

«Было бы здорово, если бы он надел галстук, но мы этого от него не ждем», - приводит Axios слова неназванного чиновника.

Напомним, сегодня в Вашингтоне состоится встреча Зеленского и Трампа. После американский президент также встретится с лидерами стран ЕС, генсеком НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По словам политолога Виталия Колпашникова, в этот раз может случиться повторение перепалки, которая произошла в феврале. Ранее CNN сообщал, что сегодня также будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс.