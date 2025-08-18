МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Axios: Белый дом спросил, наденет ли Зеленский костюм на встречу с Трампом

Речь идет о черном пиджаке-куртке, который глава киевского режима надевал на июньский саммит НАТО в Нидерландах.
Лиза Губина 2025-08-18 15:54:35
© Фото: Domenico Cippitelli, Keystone Press Agency, Global Look Press

Белый дом уточнил у украинских чиновников, наденет ли Владимир Зеленский деловой костюм на встречу с президентом США Дональдом Трампом в понедельник, пишет портал Axios со ссылкой на собственные источники.

Ранее глава киевского режима не раз пренебрегал этикетом, в том числе он не стал надевать костюм во время февральской встречи с главой США в Овальном кабинете.

По данным портала, в Белом доме не рассчитывают на то, что Зеленский наденет костюм. Ожидается, что он появится на встрече в том же черном пиджаке, который был на нем на саммите НАТО в Нидерландах, но без галстука.

«Было бы здорово, если бы он надел галстук, но мы этого от него не ждем», - приводит Axios слова неназванного чиновника.

Напомним, сегодня в Вашингтоне состоится встреча Зеленского и Трампа. После американский президент также встретится с лидерами стран ЕС, генсеком НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По словам политолога Виталия Колпашникова, в этот раз может случиться повторение перепалки, которая произошла в феврале. Ранее CNN сообщал, что сегодня также будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс.

#сша #Дональд Трамп #Белый дом #Владимир Зеленский #костюм
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 