МИД РФ заявил о переходе протестов в Сербии к насильственному сценарию

Российские дипломаты считают, что под прикрытием громких лозунгов протестующие ведут себя как варвары и применяют насилие.
Анастасия Бобылева 2025-08-15 20:22:30
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские дипломаты прокомментировали уличные беспорядки в Сербии. Они заявили, что протестующие «переходят грань цивилизованного поведения» и выразили возмущение применением насилия во время демонстраций.

«Определенные силы в Сербии под прикрытием лозунгов о "поиске справедливости и демократии" не гнушаются открытой агрессии, варварства и насилия. Хулиганы атакуют административные здания, отделения правящей партии», - пишет МИД РФ в телеграм-канале.

Уточняется, что протестующие даже поджигали помещения, где находились люди, а на полицейских, которые пытались прекратить беспорядки, нападали. По мнению дипломатов, сейчас происходит переход от мирных демонстраций к насильственному сценарию, несмотря на попытки властей урегулировать политические разногласия. В МИД выразили надежду на то, что стабильность в Сербии восстановится и правительство справится с этими попытками подорвать единство народа.

Только за предыдущую ночь пять сотрудников полиции получили травмы в результате беспорядков. Правоохранительные органы задержали не менее 14 протестующих. Днем ранее задержаны оказались 47 человек и 27 полицейских пострадали.

