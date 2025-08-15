МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вучич: протестующие пытались сжечь офис правящей партии вместе с людьми

В здании находились сторонники действующей власти.
Дима Иванов 2025-08-15 01:14:52
© Фото: IMAGO, Aleksandar Djorovic., Globallookpress

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ночь на четверг протестующие пытались поджечь офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в Нови-Саде вместе с находившимися там сторонниками партии.

Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что в ходе беспорядков у офисов СПП в Нови-Саде и других городах в предыдущую ночь травмы получили 27 полицейских, а 47 человек были задержаны. В ночь на пятницу, по его словам, пострадали пять сотрудников полиции, а не менее 14 участников протестов были задержаны.

Вучич в эфире Informer TV в ночь на пятницу отметил, что протестующие намеревались сжечь заживо людей, находившихся в офисе СПП, и добавил, что жертв могло быть до 300, если бы их планы осуществились.

Председатель СПП и бывший премьер-министр Милош Вучевич заявил, что в Нови-Саде пострадали 65 граждан и семь военнослужащих военной полиции «Кобры». Вучич, в свою очередь, указал на 16 пострадавших полицейских и, выступая перед сторонниками в ночь на четверг, пообещал масштабные изменения в правительстве и государственных структурах.

Министерство юстиции Сербии охарактеризовало беспорядки как угрозу конституционному порядку и предупредило, что участники нападений, запугиваний и угроз на политической почве будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии с законодательством.

Протесты, организованные студентами и оппозицией, начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек.

#Сербия #Александр Вучич #Нови-Сад #протесты в сербии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 