Вучич: протестующие пытались сжечь офис правящей партии вместе с людьми

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ночь на четверг протестующие пытались поджечь офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в Нови-Саде вместе с находившимися там сторонниками партии.

Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что в ходе беспорядков у офисов СПП в Нови-Саде и других городах в предыдущую ночь травмы получили 27 полицейских, а 47 человек были задержаны. В ночь на пятницу, по его словам, пострадали пять сотрудников полиции, а не менее 14 участников протестов были задержаны.

Вучич в эфире Informer TV в ночь на пятницу отметил, что протестующие намеревались сжечь заживо людей, находившихся в офисе СПП, и добавил, что жертв могло быть до 300, если бы их планы осуществились.

Председатель СПП и бывший премьер-министр Милош Вучевич заявил, что в Нови-Саде пострадали 65 граждан и семь военнослужащих военной полиции «Кобры». Вучич, в свою очередь, указал на 16 пострадавших полицейских и, выступая перед сторонниками в ночь на четверг, пообещал масштабные изменения в правительстве и государственных структурах.

Министерство юстиции Сербии охарактеризовало беспорядки как угрозу конституционному порядку и предупредило, что участники нападений, запугиваний и угроз на политической почве будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии с законодательством.

Протесты, организованные студентами и оппозицией, начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек.