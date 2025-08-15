Трамп заявил, что готов обсудить с Путиным вопросы бизнеса

Если президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу удастся достичь прогресса на украинском треке во время переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным, то он готов обсудить с ним и вопросы бизнеса. Об этом заявил Трамп, отправляясь на встречу с Путиным в штат Аляска.

Кроме этого, американский лидер высоко оценил президента России, назвав его умным, и выразил надежду, что из предстоящего саммита «что-то выйдет».

Также перед началом диалога в Аляске Трамп опубликовал пост в социальных сетях, написав, что ставки высоки.

Президент России Владимир Путин, напомним, летит на Аляску, попутно совершая рабочую поездку в российский регион. Так, стало известно, что его борт приземлился в Магадане.