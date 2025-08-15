МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп заявил, что готов обсудить с Путиным вопросы бизнеса

Трамп и Путин перейдут к обсуждению деловых вопросов, если удастся обсудить украиснкий конфликт.
Марина Крижановская 2025-08-15 15:42:41
© Фото: Presidential Office Of Ukraine, Keystone Press Agency, Globallookpress

Если президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу удастся достичь прогресса на украинском треке во время переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным, то он готов обсудить с ним и вопросы бизнеса. Об этом заявил Трамп, отправляясь на встречу с Путиным в штат Аляска.

Кроме этого, американский лидер высоко оценил президента России, назвав его умным, и выразил надежду, что из предстоящего саммита «что-то выйдет».

Также перед началом диалога в Аляске Трамп опубликовал пост в социальных сетях, написав, что ставки высоки.

Президент России Владимир Путин, напомним, летит на Аляску, попутно совершая рабочую поездку в российский регион. Так, стало известно, что его борт приземлился в Магадане.

#в стране и мире #Дональд Трамп #аляска #Владимир Путин #бизнес #украинский конфликт #переговоры на Аляске
