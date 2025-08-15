Президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед визитом на Аляску для проведения переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер проведет рабочую встречу с главой региона Сергеем Носовым. Кроме того, Путин отправится на завод «Омега-Си», спорткомплекс «Президентский» и общественно-культурный центр парка «Маяк».

Также глава государства планирует возложить цветы к к памятнику летчикам-героям.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на военной базе США в Анкоридже на Аляске. Главной темой встречи станет ситуация на Украине.