Путин прибыл в Магадан перед визитом на Аляску

В планах главы государства несколько мероприятий и встреча с главой региона.
Константин Денисов 2025-08-15 04:25:39
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед визитом на Аляску для проведения переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер проведет рабочую встречу с главой региона Сергеем Носовым. Кроме того, Путин отправится на завод «Омега-Си», спорткомплекс «Президентский» и общественно-культурный центр парка «Маяк».

Также глава государства планирует возложить цветы к к памятнику летчикам-героям.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на военной базе США в Анкоридже на Аляске. Главной темой встречи станет ситуация на Украине.

#сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #переговоры #Магадан #сергей носов
