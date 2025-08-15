«Ставки высоки!»: Трамп опубликовал новый пост в ожидании саммита на Аляске

Президент США Дональд Трамп заявил о «высоких ставках» перед своим вылетом на Аляску, где пройдет встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Ставки высоки!!!» - написал глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп затронут самые сложные вопросы в ходе переговоров. По результатам этой встречи главы государств, проведут совместную пресс-конференцию.

Напомним, переговоры пройдут в пятницу, 15 августа, на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Сперва будет встреча в рамках тет-а-тет, затем состоятся переговоры в формате «5 на 5».