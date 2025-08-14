МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
По пути на Аляску Путин совершит поездку в российский регион

Представитель Кремля не стал уточнять, где именно приземлится борт российского президента.
Марина Крижановская 2025-08-14 17:36:59
© Фото: Александр Щербак, РИА Новости

Прежде чем прилететь на американскую территорию штата Аляска, президент России Владимир Путин сделает остановку в одном из регионов нашей страны. Напомним, завтра, 15 августа, у него запланирован саммит в американским коллегой Дональдом Трампом.

О планах Путина сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Прежде он предупредил, что подписания документов по итогам встречи Путина и Трампа не планируется.

«Всегда президент использует такие дальние поездки в направлении Востока для того, чтобы различные регионы посетить, совместить региональную работу с международными делами. Так будет и на этот раз», - рассказал представитель Кремля журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, находясь на борту самолета.

Встреча двух мировых лидеров произойдет на военной базе в Анкоридже Элмендорф-Ричардсон в 11.30 по местному времени. Мероприятие откроет беседа президентов России и Соединенных Штатов.

Вместе с президентом РФ на саммит и переговоры отправляются министр обороны Андрей Белоусов и министр иностранных дел Сергей Лавров. Ожидается, что Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию.

#в стране и мире #аляска #Владимир Путин #Дмитрий Песков #регионы РФ #Саммит на Аляске
