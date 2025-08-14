Ушаков: встреча Путина и Трампа начнется в 22:30 мск в пятницу

Встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа начнется в 22:30 мск. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Уточняется, что сперва пройдет личная встреча глав обоих государств при участии переводчиков. Затем за завтраком пройдут переговоры в составе делегаций по формуле «5 на 5».

В состав российской делегации войдут министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, министр финансов Антон Силуанов и сам Ушаков.

Напомним, российско-американский саммит пройдет 15 августа на базе Элмендорф-Ричардсон.