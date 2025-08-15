МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Число раненых после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону выросло до 15

Состояние четырех пострадавших, включая двух детей, оценивается как средней степени тяжести.
Дима Иванов 2025-08-15 00:49:30
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Согласно информации пресс-службы губернатора Ростовской области, состояние четырех пострадавших, включая двух детей, в результате атаки БПЛА в центре Ростова-на-Дону оценивается как средней степени тяжести.

Всего от атаки пострадали 15 человек, и четверо из них, в том числе двое детей, находятся в медицинских учреждениях города в состоянии средней тяжести.

В сообщении указано, что повреждения зафиксированы в 19 многоквартирных домах и ряде других зданий.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников в центре Ростова-на-Дону ранения получили 13 человек, включая двух детей, при этом двое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии. Отмечалось, что повреждения получили 20 зданий и припаркованные автомобили.

Из поврежденных жилых домов эвакуировали 212 человек, для которых организовали пункт временного размещения в школе, где находятся 60 человек. На месте происшествия введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет РФ начал расследование по факту теракта.

#Теракт #Ростовская область #Ростов-на-Дону #БПЛА ВСУ
