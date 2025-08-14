В Ростове-на-Дону 13 человек пострадали при атаке дронов ВСУ

В Ростове-на-Дону 13 человек получили ранения в результате атаки дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«В медучреждения города сейчас доставлены двое раненых. Их состояние медики оценивают как тяжелое. Еще 11 человек с ранениями сейчас доставляются в больницу», - написал он в своем телеграм-канале.
Слюсарь добавил, что информация по пострадавшим будет уточняться.
Ранее сообщалось, что в результате атаки дронов пострадал один мирный житель. Кроме того, несколько жилых многоэтажек получили повреждения.
