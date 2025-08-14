МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Ростове-на-Дону 13 человек пострадали при атаке дронов ВСУ

Из них двое получили тяжелые ранения.
Глеб Владовский 2025-08-14 11:07:31
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Ростове-на-Дону 13 человек получили ранения в результате атаки дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В медучреждения города сейчас доставлены двое раненых. Их состояние медики оценивают как тяжелое. Еще 11 человек с ранениями сейчас доставляются в больницу», - написал он в своем телеграм-канале.

Слюсарь добавил, что информация по пострадавшим будет уточняться.

Ранее сообщалось, что в результате атаки дронов пострадал один мирный житель. Кроме того, несколько жилых многоэтажек получили повреждения.

#Ростовская область #Ростов-на-Дону #Юрий Слюсарь #пострадавшие #дроны всу
