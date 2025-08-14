Возбуждены дела о терактах после атак дронов в Белгороде и Ростове-на-Дону

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовные дела о терактах после атак украинских боевиков в Белгороде и Ростове-на-Дону. Там вражеские дроны нанесли удар по гражданским объектам.

«Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела о террористических актах (ч.2 ст.205 УК РФ) в связи с атаками вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в Ростовской и Белгородской областях», - сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Речь идет о нападениях, которые произошли в четверг 14 августа. Беспилотники ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области, а также гражданский автомобиль. В Ростове-на-Дону под удар дронов попали жилые дома. В результате произошедшего пострадали не менее 13 человек.

Житель города рассказал «Звезде» подробности нападения. По его словам, от прилета беспилотника по многоэтажному дому образовалась мощная ударная волна, и в близлежащих зданиях обрушились балконы и вылетели окна.