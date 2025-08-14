МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Ростове-на-Дону после атаки дронов повреждены 20 зданий

Губернатор Юрий Слюсарь навестил в больнице пострадавшую от ударов украинских дронов девочку.
Дарина Криц 2025-08-14 21:35:18
© Фото: Yuri_Slusar, Telegram

Во время массового налета украинских дронов на Ростов-на-Дону повреждения получили как минимум 20 домов. На месте происшествия побывал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Кроме того, он навестил в больнице раненую девочку Машу, она попросила главу региона помочь ей попасть на новогоднюю елку в Кремле.

Согласно опубликованным им снимкам, в некоторых многоэтажных домах серьезно повреждено остекление, кое-где разрушены балконы, также повреждены и припаркованные рядом автомобили.

Специальная комиссия устанавливает причиненный ущерб. Местные органы власти получили уже 175 заявлений.

Прежде в беседе со «Звездой» ростовчанин Александр Кожин рассказал, что ударная волна от прилета дрона ВСУ по многоквартирному дому достигла даже другого конца Лермонтовской улицы, а в близлежащих домах рухнули балконы и вылетели окна.

