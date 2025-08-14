МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области

Губернатор региона также опубликовал видео, на котором вражеский дрон попадает по гражданскому автомобилю в центре Белогорода, отчего тот сразу же загорается.
Игнат Далакян 2025-08-14 09:05:21
© Фото: @vvgladkov, Telegram

Украинские боевики нанесли удар по зданию правительства Белгородской области беспилотником. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Уже в четвертый раз ВСУ с помощью беспилотника наносят удар по гражданскому зданию правительства Белгородской области», - заявил Гладков.

Кроме того, губернатор опубликовал видео с моментом удара беспилотником ВСУ по машине в центре Белгорода. На нем видно, как дрон попадает в гражданский автомобиль, который тут же загорается. Глава региона выразил благодарность тем, кто сразу же бросился на помощь пострадавшим

Вчера вечером Минобороны России сообщило об отражении силами противовоздушной обороны атак украинских беспилотников в небе над Белгородской областью. Атака произошла в период с 17:30 по 18:40 по московскому времени, было уничтожено 7 вражеских БПЛА.

