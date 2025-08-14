МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Житель Ростова: ударная волна от атаки ВСУ была слышна на другом конце улицы

В близлежащих домах обрушились балконы и вылетели окна, поделился местный житель.
Игнат Далакян 2025-08-14 12:14:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Житель Ростова-на-Дону Александр Кожин рассказал «Звезде», что ударная волна от прилета дрона ВСУ по многоэтажному дому дошла даже до другого конца Лермонтовской улицы.

По его словам, в близлежащих домах обрушились балконы и вылетели окна.

«Ударная волна. Стекла внутри все вылетели. Я вышел на улицу, смотрю - балконы порушены, а потом прошел дальше, а там, оказывается, пожар. Взрыв был ближе к Лермонтовской (улице - Прим.ред.), а мы на окраине живем», - поделился местный житель.

Сейчас на месте работают экстренные службы. На данный момент известно о 13 пострадавших.

Напомним, что утром ВСУ атаковали Ростов-на-Дону беспилотниками. Под удар попали несколько жилых многоэтажек.

