МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Местом встречи Путина и Трампа станет база ВС США Элмендорф-Ричардсон

Саммит лидеров двух стран состоится в Анкоридже, в штате Аляска.
Тимур Шерзад 2025-08-14 12:12:46
© Фото: Jber.jb.mil

Объявлено место завтрашней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Им станет военная база США Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж в штате Аляска. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. 

Еще Ушаков отметил, что встреча начнется завтра, 15 августа, в 11.30 по местному времени. Все начнется с беседы президентов России и Соединенных Штатов. 

При этом помощник президента добавил, что программа встречи лидеров уже согласована.

Также известно, что в состав российкой делегации для переговоров на Аляске войдут министр обороны Андрей Белоусов и министр иностранных дел Сергей Лавров. По итогам переговоров Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию.

#Россия #в стране и мире #сша #Дональд Трамп #аляска #Владимир Путин #анкоридж #Элмендорф-Ричардсон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 