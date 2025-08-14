Местом встречи Путина и Трампа станет база ВС США Элмендорф-Ричардсон

Объявлено место завтрашней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Им станет военная база США Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж в штате Аляска. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Еще Ушаков отметил, что встреча начнется завтра, 15 августа, в 11.30 по местному времени. Все начнется с беседы президентов России и Соединенных Штатов.

При этом помощник президента добавил, что программа встречи лидеров уже согласована.

Также известно, что в состав российкой делегации для переговоров на Аляске войдут министр обороны Андрей Белоусов и министр иностранных дел Сергей Лавров. По итогам переговоров Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию.