Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию по итогам встречи

Лидера России и США проведут совместную пресс-конференцию по итогам саммита на Аляске.
Игнат Далакян 2025-08-14 12:20:10
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут совместную пресс-конференцию по итогам встречи на Аляске. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«После завершения переговоров Владимир Путин и Дональд Трамп проведут совместную пресс-конференцию, на которой подведут итоги состоявшихся переговоров», - сказал он.

Напомним, что российско-американский саммит пройдет на Аляске около 11:30 по местному времени. Встреча состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. В начале президенты России и США побеседуют в формате тет-а-тет, после чего переговоры продолжатся в составе делегаций.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что после встречи лидеры стран выступят на совместной пресс-конференции по итогам встречи. Он также добавил, что переговоры Путин и Трампа в составе делегаций пройдут в формате 5 на пять.

Ранее жительница Анкориджа рассказала о подготовке города к встрече Путина и Трампа. По словам экскурсовода Златы Ланд, на улицах стало больше полиции, но город продолжает жить прежней жизнью.

 

#аляска #Саммит #Владимир Путин
