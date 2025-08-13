МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Американист объяснил, почему Путин и Трамп встретятся на военной базе

Решение о проведении встречи лидеров России и США обусловлено обеспечением максимальной степени безопасности переговоров.
Игнат Далакян 2025-08-13 14:11:03
© Фото: DanitaDelimont, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Решение проводить встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на военной базе связано с обеспечением максимальной степени безопасности. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Эта безопасность носит, с моей точки зрения, двойной характер. Характер номер один связан с тем, что возможны какие-то там провокации. Я не знаю, в какой форме это возможно. Может быть, можно запустить дроны. Сейчас это очень модно, кстати. В США в начале года или в конце прошлого было много разговоров о каких-то загадочных дронах, которые летали, в частности, на северо-востоке Соединенных Штатов Америки», - сказал Васильев.

Вторая ситуация, по его словам, связана с обеспечением именно внутренней безопасности. Специалист считает, что проведение встречи на военной базе необходимо для того, чтобы избежать различных утечек содержания разговора или договоренностей в средства массовой информации.

«Сегодня в Америке, как показывает опыт и защищенные средства связи, имеют уши, глаза. В общем, из администрации уходит большое количество утечек», - отметил американист.

При этом он добавил, что большая часть переговоров будет носить конфиденциальный характер.

«В данном случае переговоры двух лидеров в присутствии переводчиков, безо всяких советников, консультантов и прочих помощников. С моей точки зрения это, о чем это говорит», - сказал Васильев.

Ранее стало известно место проведения встречи лидеров России и США. Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, сообщила телекомпания CNN, ссылаясь на представителей Белого дома.

#Россия #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #наш эксклюзив #встреча




