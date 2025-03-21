Число жертв обрушения на вокзале в сербском Нови-Саде выросло до 16

Число жертв обрушения навеса на железнодорожной станции Нови-Сад в Сербии выросло до 16. Сегодня, 21 марта, в Военно-медицинской академии республики скончался 19-летний Вукашин Црнчевич, за жизнь которого врачи боролись более четырех месяцев.

«Несмотря на все принятые меры и максимальную самоотверженность медиков, пациент скончался от сложных травм и вызванных ими осложнений», - говорится в официальном сообщении академии.

Напомним, несчастный случай произошел 1 ноября прошлого года. При обрушении погибли 15 человек, включая 6-летнего мальчика. Трое, в том числе умерший сегодня Вукашин Црнчевич, получили травмы.

Произошедшая трагедия вызвала массовые акции протеста по всей Сербии. Митингующие уверены, что трагедия произошла из-за тотальной коррупции и экономии на строительных работах.

При этом президент страны Александр Вучич называет протесты работой иностранных государств. Он даже предупреждал о попытке государственного переворота 15 марта.