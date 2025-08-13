Четверо полицейских пострадали при протестах у офисов правящей партии Сербии

Четверо полицейских пострадали в результате беспорядков у офисов правящей партии Сербии в ночь на 13 июня. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

«Ночью, во время несанкционированных собраний в городах Врбас и Бачка-Паланка травмы получили четыре сотрудника управления полиции Нови-Сад, среди которых замначальника этого полицейского управления", - говорится в сообщении.

Все пострадавшие находились в кордонах, которые выстроились перед офисами с целью недопущения проникновения в них протестующих.

Напомним, что беспорядки в Сербии не утихают с 28 июня. Участники акций, в основном студенты, требуют проведения досрочных выборов в парламент страны.

Ранее президент Сербии Александр Вучич призвал протестующих отказаться от блокировки дорог.