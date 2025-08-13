МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Четверо полицейских пострадали при протестах у офисов правящей партии Сербии

Беспорядке в Белграде и других городах по-прежнему не утихают.
Константин Денисов 2025-08-13 02:40:28
© Фото: IMAGO, Aleksandar Djorovic, Globallookpress

Четверо полицейских пострадали в результате беспорядков у офисов правящей партии Сербии в ночь на 13 июня. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

«Ночью, во время несанкционированных собраний в городах Врбас и Бачка-Паланка травмы получили четыре сотрудника управления полиции Нови-Сад, среди которых замначальника этого полицейского управления", - говорится в сообщении.

Все пострадавшие находились в кордонах, которые выстроились перед офисами с целью недопущения проникновения в них протестующих.

Напомним, что беспорядки в Сербии не утихают с 28 июня. Участники акций, в основном студенты, требуют проведения досрочных выборов в парламент страны.

Ранее президент Сербии Александр Вучич призвал протестующих отказаться от блокировки дорог.

#в стране и мире #Сербия #Выборы #беспорядки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 