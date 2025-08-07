МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Кремль: встреча Путина и Трампа может состояться на следующей неделе

Ведется подготовка встречи, место уже согласовано, сообщил Ушаков.
Лиза Губина 2025-08-07 13:28:05
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться на следующей неделе, сообщил помощник президента Юрий Ушаков журналистам. 

Точная дата не называется, так как пока еще ведется подготовка.

По словам Ушакова, госсекретарь США Марко Рубио прав, и лидерам есть, что обсудить. Об этом помощник президента сказал, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее сегодня помощник президента сообщил, что место проведения встречи уже согласовано и также ориентировочно назвал следующую неделю. Других подробностей в Кремле не раскрывают. Предстоящие переговоры станут первыми с 2019 года, ранее президенты только разговаривали по телефону.

На фоне соответствующих новостей российский рынок акций ускорил свой рост, прибавив до 4,5%.

#Россия #Путин #сша #Трамп #Ушаков #Кремль #встреча
